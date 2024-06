Zaradi deževja slabši začetek sezone za gorenjske kampe

Bohinj/Bled/Lesce/Kranjska Gora, 22. junija - V kampih na Gorenjskem ob začetku glavne turistične sezone upajo na boljše vreme. Dež in nizke temperature v maju in prvi polovici junija so namreč botrovali precej slabšemu predsezonskemu obisku od lanskega. V kampih upajo tudi, da poletje ne bo tako nevihtno kot lani, izurili pa so se že v obveščanju gostov in zagotavljanju njihove varnosti.