Na zgornjem Gorenjskem nadaljujejo sanacijo po lanskih poplavah

Radovljica/Šobec/Kranjska Gora, 15. marca - Tako kot na območju Škofje Loke in Poljanske doline se tudi na zgornjem Gorenjskem letos nadaljuje sanacija po lanskih poplavah. V radovljiški občini je v teku projektiranje oziroma priprava sanacije infrastrukture, v Radovljici, Tržiču in Žirovnici se bodo izvajala tudi dela na vodotokih. V Kampu Šobec pa so pred sezono že obnovili most.