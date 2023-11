Deroča voda razdejala tudi Kamp Šobec

Šobec/Bohinjska Bela, 10. novembra - Močno deževje pred tednom dni je veliko škode povzročilo tudi v Kampu Šobec. Narasla Sava Dolinka je podirala drevesa, ki so se zagozdila pod mostom, tako da je voda prestopila breg, poškodovala most in poplavila del kampa. Prva ocena škode znaša pol milijona evrov.