Vreme krojilo letošnjo sezono v gorenjskih kampih

Bohinj/Lesce, 8. oktobra - Letošnja poletna turistična sezona je bila za kampe na Gorenjskem zelo zahtevna. Prizadeli so jih močan veter in poplave, nekatere tudi toča. Poskrbeti so morali za sistem obveščanja gostov in začasne namestitve v pokritih objektih. Ujme so povzročile manjši obisk kampov, vendar pa naj dolgoročno na zanimanje za kampiranje ne bi vplivale.