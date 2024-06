Osebna asistenca po Lobnikovem mnenju ni ustrezno urejena niti v novem predlogu zakona

Ljubljana, 21. junija - Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik ni povsem zadovoljen niti z novim predlogom zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V priporočilih svari, da bi predlog neutemeljeno in neupravičeno zožil krog upravičencev in poslabšal položaj ljudi z invalidnostmi.