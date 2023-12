Na sprejemu pozvali k večji vključenosti invalidov v soodločanje

Brdo pri Kranju, 4. decembra - Predsednica države Nataša Pirc Musar, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik vlade Robert Golob so danes na Brdu pri Kranju gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. Invalidi so na sprejemu ob mednarodnem dnevu invalidov pozvali k večji vključenosti v oblikovanje zanje relevantnih ukrepov.