Svetina: Država mora narediti korak v smeri deinstitucionalizacije in skupnostne skrbi

Nova Gorica, 29. maja - Slovenija je med državami z najvišjo stopnjo institucionalizacije v Evropi. Po več desetletjih je čas, ko mora država narediti korak v smeri deinstitucionalizacije in skupnostne skrbi, je na posvetu v Novi Gorici poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Na posvetu so oblikovali tudi več priporočil, ki so jih naslovili na pristojne v državi.