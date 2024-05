Svetina: Država mora sprejeti ukrepe in nameniti sredstva za izboljšanje skrbi za starejše

Horjul, 23. maja - Država mora sprejeti ukrepe in oblike pomoči, ki bodo izboljšali skrb za starejše in njihove pravice, je varuh človekovih pravic Peter Svetina dejal med obiskom Centra starejših Horjul. "Država mora tudi z višino namenjenih sredstev, ne zgolj deklarativno, izkazati svoje spoznanje, da so starejši dragocen del skupnosti," so povzeli njegove besede.