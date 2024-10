DZ z odlokom preklical referendum o Jeku 2

Ljubljana, 24. oktobra - DZ je z 69 glasovi za in enim proti potrdil odlok, s katerim je preklical posvetovalni referendum o novi nuklearki v Krškem (Jek 2). Volivci bi na referendumu morali odločati 24. novembra, a so predlagatelji na podlagi medijskih objav in očitkov umaknili podporo referendumskemu glasovanju.