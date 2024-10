Omizje: Slovenska podjetja lahko opravijo do polovice del za Jek 2

Krško, 23. oktobra - Slovenska podjetja imajo znanje in izkušnje, da lahko opravijo 40 do 50 odstotkov gradbenih in inženirskih del za novo nuklearko v Krškem (Jek 2), če se bo Slovenija zanjo odločila, so ugotavljali udeleženci okrogle mize, ki jo je pripravila fakulteta za energetiko. Brez Jeka 2 si zelo težko predstavljajo ustrezno oskrbo z elektriko v državi.