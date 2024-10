Glasovanje DZ o preklicu posvetovalnega referenduma o Jeku 2: 69 za, 1 proti

Ljubljana, 24. oktobra - DZ je z 69 glasovi za in enim proti potrdil odlok, s katerim je preklical posvetovalni referendum o novi nuklearki v Krškem (Jek 2). Preklic so podprli poslanci Svobode, SDS, SD in NSi, proti je bil Miha Kordiš iz Levice, glasovanja pa se je vzdržala samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek.