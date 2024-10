Ministrstvo zavrača očitke o pozni objavi analize zagotavljanja elektrike samo z OVE

Ljubljana, 24. oktobra - Analiza zagotavljanja elektrike samo z obnovljivimi viri (OVE), ki jo je pripravil direktor Elesa Aleksander Mervar in je do nedelje nosila oznako zaupnosti, je zdaj tudi javno objavljena. Ob očitkih o pozni objavi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo poudarjajo, da ni bila namenjena informiranosti državljanov o Jeku 2.