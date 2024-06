Društva na področju knjige in založniki z zahtevami boljših pogojev za delovanje

Ljubljana, 20. junija - Predstavniki društev s področja knjige in nekateri založniki so na skupni novinarski konferenci izrazili nezadovoljstvo nad stanjem, ki se je izkazalo pri finančni podpori področja po gostovanjih na sejmih v Frankfurtu in Bologni. Če so pričakovali, da se bodo pogoji za delovanje izboljšali, so odločbe o financiranju pokazale nasprotno.