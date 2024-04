Več založb s skupno pobudo za stabilnejšo prihodnost založništva

Ljubljana, 25. aprila - Direktorji oz. odgovorni uredniki 14 slovenskih založb so podpisali skupno pobudo za ureditev in izboljšanje razmer slovenskega knjižnega založništva v javnem interesu. To je po njihovih besedah že od osamosvojitve v slabem položaju. Upali so, da se bo položaj po uspešnem slovenskem gostovanju v Frankfurtu in Bologni izboljšal, a se to ni zgodilo.