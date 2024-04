Svet Jaka poziva ministrstvo k povišanju sredstev

Ljubljana, 19. aprila - V svetu Javne agencije RS za knjigo (Jak) so se odzvali na, kot so zapisali, viharno reakcijo zlasti med prijavitelji knjižnih programov s področja leposlovja in humanistike. Poudarili so, da so bila letos sredstva za razpise Jaku v odločbi ministrstva za kulturo za pet odstotkov nižja kot za leto 2023 in pozvali ministrstvo k njihovemu povečanju.