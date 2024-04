Založbe prejele manj sredstev Jaka, ministrstvo zavrača očitke o nižjem financiranju agencije

Ljubljana, 17. aprila - Po odzivu Javne agencije RS za knjigo (Jak) na očitke več založb, da so na razpisu, namenjenem sofinanciranju izdajanja knjig za naslednja štiri leta, prejele precej manj sredstev kot v letih prej, so se odzvali tudi na ministrstvo za kulturo. To zavrača navedbe Jaka o nižjih razpoložljivih sredstvih.