Slovenski PEN podpira Svet Jaka pri pozivu k boljšemu financiranju knjižne produkcije

Ljubljana, 22. aprila - Slovenski PEN se pridružuje pobudam Sveta Javne agencije RS za knjigo (Jaka) in stanovskih združenj, naj se sredstva za knjižno produkcijo, letos namenjena za izdaje del s področja leposlovja in humanistike, ne znižajo. Jak in svet Jaka sta ob nezadovoljstvu založb s prejetimi sredstvi opozorila na nižja sredstva, prejeta z ministrstva za kulturo.