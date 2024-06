Začenja se dobrodelna akcija Slovenske karitas Otroci nas potrebujejo

Ljubljana, 20. junija - Slovenska karitas ob koncu šolskega leta začenja dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih sredstev za pomoč pri nakupu šolskih potrebščinah za 13.000 socialno ogroženih otrok. V lanski vseslovenski akciji so do konca leta zbrali 228.790 evrov, so sporočili iz Slovenske karitas.