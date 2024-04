Slovenska karitas z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti

Vodice/Ljubljana, 19. aprila - Slovenska karitas začenja dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem materialni pomoči starejšim, vključevanju trajno brezposelnih in osebam z nizkimi dohodki, je na novinarski konferenci povedal generalni tajnik Peter Tomažič. Karitas je lani pomagala 18.700 starejšim s hrano, plačilom položnic in podobno.