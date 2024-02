Slovenska karitas tudi letos z dobrodelno akcijo za jugovzhodno Evropo

Ljubljana, 28. februarja - Slovenska karitas začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo, s katero želi pomagati najrevnejšim na območju jugovzhodne Evrope, je danes sporočila organizacija. V okviru akcije, ki jo izvajajo že 17. leto zapored, bodo zbirali denar za družine, otroke in starejše v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Severni Makedoniji in Albaniji.