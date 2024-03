Karitas pripravlja dobrodelno akcijo v trgovinah Hofer

Ljubljana, 15. marca - Slovenske karitas bo tudi letos v vseh 92 Hoferjevih trgovinah zbirala izdelke za otroke in družine v stiski. Živila in izdelke za higieno bodo kupci lahko od danes do 23. marca odložili v nakupovalni voziček pri blagajnah in polepšali velikonočne praznike mnogim slovenskim družinam v pomanjkanju, so sporočili iz Slovenske karitas.