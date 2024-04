Slovenska karitas zbrala dobrih 19 ton doniranih izdelkov

Ljubljana, 25. aprila - Slovenska karitas je razdelila dobrih 19 ton izdelkov, ki so jih v drugi polovici marca darovali kupci v vseh trgovinah Hofer po Sloveniji, so sporočili iz podjetja. Gre za dobrodelno akcijo Slovenske karitas in Hoferja, s katero so letos pomagali 1000 družinam v stiski.