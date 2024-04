Vlada sprejela predlog sprememb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je danes določila besedilo predloga novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju zaradi zaradi usklajevanja z drugimi zakoni, ki so z uveljavitvijo vplivali posredno ali neposredno nanj. To se nanaša na zakon o osnovni šoli, so po seji sporočili iz urada vlade za komuniciranje.