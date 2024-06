Odbor za izobraževanje prižgal zeleno luč novelam zakonov o glasbenih šolah, o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ljubljana, 5. junija - Poslanci so na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino z več dopolnili koalicije, pretežno nomotehnične narave, v drugi obravnavi potrdili predloge novel zakonov o glasbenih šolah, o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Nekaj dopolnil je vložila tudi opozicijska SDS, a jih na seji niso sprejeli.