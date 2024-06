Slovenski 15-letniki na področju ustvarjalnega mišljenja pod povprečjem OECD

Ljubljana, 18. junija - Mednarodna raziskave OECD PISA 2022 kaže, da so slovenski 15-letniki na področju ustvarjalnega mišljenja v primerjavi z vrstniki iz drugih držav podpovprečni. Slovenski mladi tudi izražajo bolj negativna stališča do različnih vidikov ustvarjalnosti ter kažejo manj odprtosti za pridobivanje novega znanja in izkušenj.