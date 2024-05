V prihodnjem šolskem letu bo vpis omejen na 58 srednjih šolah

Ljubljana, 23. maja - Za šolsko leto 2024/2025 so srednje šole prejele prijave 22.971 kandidatov. Vpis bo omejen na 58 šolah, vendar večina teh šol nima posebnih presežkov prijavljenih, so danes sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Nadaljuje se trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja.