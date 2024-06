Več organizacij zaskrbljenih zaradi napovedanega sprejema zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 19. junija - Slovenska karitas, Slovensko združenje za paliativno oskrbo, Slovensko društvo Hospic in Zveza Paraplegikov Slovenije so izrazili zaskrbljenost nad izjavami predstavnikov vlade, da bo do konca leta sprejet zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Menijo, da dokaj izenačen rezultat referenduma ne sme biti argument za sprejemanje zakona.