Volilnim izidom bodo prišteli glasove iz tujine

Ljubljana, 17. junija - Okrajne volilne komisije in Državna volilna komisija (DVK) bodo danes šteli glasovnice, ki bodo do 12. ure prispele po pošti iz tujine, nato pa bo znan končni izid evropskih volitev in referendumov o prostovoljnem končanju življenja, rabi konoplje in uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ.