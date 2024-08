V napadu z nožem blizu Tel Aviva dva mrtva

Tel Aviv, 4. avgusta - V napadu z nožem blizu Tel Aviva sta bili danes ubiti dve osebi, dve pa poškodovani, so sporočile izraelske zdravstvene službe. Policija pa je sporočila, da so palestinskega osumljenca z Zahodnega brega "nevtralizirali" in da je kasneje umrl v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP.