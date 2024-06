DVK potrdila tudi izide posvetovalnih referendumov

Ljubljana, 27. junija - Država volilna komisija (DVK) je danes potrdila tudi izide glasovanj na posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu in rabi konoplje. Volivci so se 9. junija ob vseh štirih referendumskih vprašanjih večinsko izrekli za.