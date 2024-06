Tudi po preštetih glasovih iz tujine in po pošti podpora vsem trem posvetovalnim referendumom

Ljubljana, 22. junija - Po prištetih glasovih iz tujine in po pošti iz Slovenije rezultati glasovanja na posvetovalnem referendumskem trojčku ostajajo nespremenjeni. Na posvetovalnih referendumih o prostovoljnem končanju življenja, preferenčnem glasu in legalizaciji konoplje za medicinske namene ter za osebno rabo so se volivci večinsko izrekli za.