V Švici preiskujejo domnevnega ruskega agenta

Bern, 18. junija - Švicarske oblasti preiskujejo neimenovanega ruskega diplomata, ki naj bi v državi poskušal pridobiti orožje in nevarne snovi, je danes za švicarske medije potrdilo tožilstvo v Bernu. Urad generalnega državnega tožilca in policija sta že opravila potrebne hišne preiskave, so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali pristojni.