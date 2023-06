V Švici okrepljene vohunske dejavnosti Rusije in Kitajske

Bern, 26. junija - Švica, kjer domujejo številne mednarodne organizacije, je zaradi ruske invazije na Ukrajino postala središče za ruske in kitajske vohune, je danes v svojem letnem poročilu opozorila švicarska obveščevalna služba FIS. Dodali so, da varnostno situacijo v Švici in po svetu vse bolj oblikujejo naraščajoča rivalstva med svetovnimi velesilami.