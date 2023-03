Štirje bančniki v Švici obsojeni v povezavi s transakcijami sankcioniranega Rusa

Zürich, 30. marca - Štirje bančniki so bili danes na sodišču v Zürichu obsojeni zaradi opustitve dolžne skrbnosti pri transakcijah v vrednosti okoli 30 milijonov frankov, ki jih je med letoma 2014 in 2016 opravil ruski klasični glasbenik Sergej Roldugin. Ta je tesno povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in je tudi na seznamu sankcioniranih oseb.