Ukrajina na mirovni konferenci v Švici išče pot do pravičnega miru

Bern, 15. junija - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob današnjem začetku mirovne konference za Ukrajino v Švici izrazil upanje, da se bo čim prej začrtala pot do pravičnega in trajnega miru za Ukrajino. Predsednica Švice Viola Amherd pa je poudarila, da bi lahko delegacije na konferenci pripravile podlago za neposredne pogovore med Ukrajino in Rusijo.