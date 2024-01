Spletne strani švicarske vlade tarče napada proruskih hekerjev

Bern, 17. januarja - Proruska hekerska skupina je po obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v Davosu začasno onemogočila dostop do številnih spletnih strani švicarske vlade, so danes sporočili iz Berna. Po navedbah švicarskega centra za kibernetsko varnost (NCSC) so napad pričakovali in težave kmalu odpravili.