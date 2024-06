Predlogu interventnega zakona za več kadra v dolgotrajni oskrbi se obeta podpora

Ljubljana, 18. junija - Predlog zakona o nujnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti v socialnem varstvu in dolgotrajni oskrbi, o katerem v DZ danes poteka splošna razprava, naj bi zmanjšal težave na tem področju. V koalicijskih poslanskih skupinah in NSi so mu pri glasovanju v sredo napovedali podporo, v SDS pa mu ne bodo nasprotovali.