Vlada soglaša s spremembami statuta ZZZS

Ljubljana, 19. septembra - Vlada je na današnji seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ga je skupščina ZZZS sprejela v začetku septembra. Statut so med drugim spremenili zaradi uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi, so sporočili po seji vlade.