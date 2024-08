Področje dolgotrajne oskrbe po mnenju strokovnjakinj kadrovsko podhranjeno

Ljubljana, 28. avgusta - Področje dolgotrajne oskrbe je kadrovsko podhranjeno in ne privlači dovolj mladih in ustreznih novih kadrov, že obstoječi pa odhajajo na manj zahtevna in bolje plačana delovna mesta, so se na današnji okrogli mizi strinjale sogovornice s področja. Težavo vidijo tudi v slabi predstavitvi poklicev in praksi, ki pogosto poteka brez mentorstva.