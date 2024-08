Veljati začel zakon za boljše kadrovske in delovne pogoje v domovih za starejše

Ljubljana, 8. avgusta - Zakon o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, ki je začel veljati danes, prinaša več ukrepov. Med drugim bo omogočal sofinanciranje pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije in nakup sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih.