Ob mesecu Alzheimerjeve bolezni poudarili pomen interdisciplinarne obravnave demence in zgodnje diagnoze

Ljubljana, 19. septembra - Ob mesecu Alzheimerjeve bolezni in pred sobotnim svetovnim dnevom so na novinarski konferenci Združenja Spominčica in zdravniške zbornice poudarili pomen interdisciplinarne obravnave in zgodnje diagnoze demence. Pozvali so k zmanjševanju stigme in več preventive za preprečevanje bolezni. Upajo pa, da bo tudi v EU kmalu na voljo zdravilo za demenco.