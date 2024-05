Policija v zvezi z zapisom na enem od spletnih portalov podala kazensko ovadbo

Ljubljana, 23. maja - Ljubljanski kriminalisti so ta teden v zvezi z zapisom na enem od spletnih portalov na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 36-letnika. Zapis z grožnjo z nasiljem je bil objavljen aprila in povzročil preplah na marsikateri šoli. Policija je v hišni preiskavi zasegla več elektronskih naprav in ostrih nabojev.