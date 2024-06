Pristojni ministrstvi napovedali podpis sporazuma o protokolu v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah

Ljubljana, 5. junija - Ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sta napovedali podpis sporazuma o protokolu obveščanja in ukrepanja v primeru povečanih varnostnih tveganj na šolah. Državna sekretarka Janja Zupančič je v izjavi za javnost ocenila, da gre za pomemben korak pri medinstitucionalnem preprečevanju medvrstniškega nasilja.