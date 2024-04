Predsednica združenja ravnateljev kritična do odziva policije v primeru grožnje šolam

Ljubljana, 9. aprila - Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič je po objavi spletnega komentarja z grožnjo napada v slovenskih šolah kritična do odziva policije. Prepričana je, da je policija z obveščanjem javnosti situacijo nepotrebno stopnjevala, kar je zelo prestrašilo učence in starše, je pojasnila v odzivu za STA.