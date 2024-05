Nekatere šole prejele generično varnostno grožnjo, po oceni policije ni razloga za preplah

Ljubljana, 31. maja - Policija je bila dopoldne obveščena, da so nekatere osnovne in srednje šole po Sloveniji po elektronski pošti prejele sporočila z varnostno grožnjo. S policije so sporočili, da gre glede na doslej zbrane podatke za generična elektronska sporočila, ki so jih zaznali že v nekaterih drugih državah. Ocenjujejo, da razloga za paniko ni.