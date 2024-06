Novi slovenski triler: Ženske se rešijo same

Ljutomer, 14. junija - V sklopu 20. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina je bil v četrtek zvečer prvič na ogled slovenski triler Pa tako lep dan je bil, celovečerni prvenec Perice Raia. Kot je ob filmu povedal režiser, je želel, da se po več kot 20 letih, kolikor je minilo od Varuha meje, v žanr vrnejo protagonistke in se na koncu rešijo same.