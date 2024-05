V Ormožu bodo odprli kino Filmska klet Unterhund

Ormož, 31. maja - V ormoškem klubu Unterhund bodo drevi uradno odprli kino Filmska klet Unterhund in ogrevali za 20. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Prikazali bodo avstrijsko srhljivko Lahko noč, mamica, ki sta jo režirala Severin Fiala in Veronika Franz. Pred projekcijo bo potekal pogovor s Fialo.