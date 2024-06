Čas je za fantastiko v Ljutomeru

Ljutomer, 11. junija - V Ljutomeru se bo danes začel vsakoletni Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. V 20. izdaji bodo prikazali 31 dolgometražnih in 37 kratkih filmov iz 21 držav, častni gost bo režiser Slobodan Šijan, ki se mu bodo poklonili z retrospektivo in ploščo na Prleškem pločniku slavnih. V letošnjem programu sta dva slovenska žanrska filma.