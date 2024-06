Grossmannov festival tudi v jubilejni izdaji z bogatim programom

Ljubljana, 4. junija - Ljutomer bo med 11. in 15. junijem gostil že 20. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Ta bo kot vsako leto poleg filmskega programa ponudil delavnice, javne pogovore z umetniki, zabavni program s koncerti, povorko zombijev in kulinarični progam. Letos bodo prikazali 31 dolgometražnih in 37 kratkih filmov iz 21 držav.