Grossmann Tales - 20 intervjujev kot osebna izkaznica festivala

Ljutomer, 14. junija - Ena od paradnih disciplin pravkar potekajočega 20. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina so častni gostje. Skoraj vse od začetka v Ljutomer prihajajo legende, ki navdušenje nad žanrom delijo z organizatorji in občinstvom. Njihova razmišljanja so zdaj izšla v knjigi Grossmann Tales, 20 years - 20 interviews Dejana Ognjanovića.